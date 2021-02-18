Медики рассказали о малоизвестных признаках, которые могут указать на развитие у человека диабета.

Как отмечается, диабет может привести к весьма опасным последствиям. Среди них – почечная недостаточность, сердечные заболевания, инсульты. Поэтому весьма важно, чтобы диабет был выявлен своевременно. На него могут указать некоторые симптомы, при выявлении которых следует незамедлительно обратиться к врачу.

Так, первым симптомом является белесая и мутная моча. Указывается, что диабет повышает риск развития инфекций мочевыводящих путей, при этом женщины этому подвержены чаще. Кроме того, моча может приобрести неестественный и весьма неприятный запах.

Также на диабет может указать кожный зуд, причиной возникновения которого являются повреждения нервов. Чаще всего от зуда страдают руки и ноги, но появиться он может на любом участке тела.

Следует насторожиться при появлении сухости во рту, если для этого нет каких-либо очевидных причин. Кроме того, при диабете может развиться эректильная дисфункция. Ещё одним признаком диабета являются тёмные и бархатистые пятна. Они могут появиться по всему телу, но чаще всего встречаются в области шеи.