Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители компании Navantia, расположенной в Испании, разместили ролик, на котором демонстрируется военный корабль следующей генерации.

Речь идет о фрегате проекта F110 Bonifaz, являющегося одним из наиболее масштабных в истории судостроения страны. Минобороны Испании сделало заказ на 5 подобных боевых кораблей для своих ВМС. Они придут на замену судов класса Santa Maria. Принять на вооружение новые фрегаты планируется уже в этом десятилетии.

Одной из ключевых особенностей Bonifaz станет наличие у них информационно-управляющего комплекса под названием Aegis, который будет связывать между собой ближайшие самолеты и корабли, обрабатывая собираемые ими данные. Фрегаты смогут перемещаться со скоростью до 35 узлов. На них будут установлены современные ЗРК, торпеды, противокорабельные ракеты Harpoon и крупнокалиберные орудия.

Вам может понравиться

Коронавирус в четыре раза повышает риск смерти пациентов на диализе

Канадские учёные в ходе своего исследования установили, что у пациентов с коронавирусом,…
  • Анна
  • 12.02.2021
  • читать 1 минуту

Турция планирует присоединить к своему составу несколько российских областей

Турецкий телеканал «TRT1» продемонстрировал карту, обозначив на ней территории, которые через 30…
  • Анна
  • 12.02.2021
  • читать 1 минуту

Российские корабли получат на вооружение морскую версию ЗРК «Тор»

В российских СМИ сообщают, что новейшие боевые корабли российских ВМС в скором…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев: погода, 14 февраля – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 февраля – небольшой снег, до -3 °C |