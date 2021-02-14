Представители компании Navantia, расположенной в Испании, разместили ролик, на котором демонстрируется военный корабль следующей генерации.

Речь идет о фрегате проекта F110 Bonifaz, являющегося одним из наиболее масштабных в истории судостроения страны. Минобороны Испании сделало заказ на 5 подобных боевых кораблей для своих ВМС. Они придут на замену судов класса Santa Maria. Принять на вооружение новые фрегаты планируется уже в этом десятилетии.

Одной из ключевых особенностей Bonifaz станет наличие у них информационно-управляющего комплекса под названием Aegis, который будет связывать между собой ближайшие самолеты и корабли, обрабатывая собираемые ими данные. Фрегаты смогут перемещаться со скоростью до 35 узлов. На них будут установлены современные ЗРК, торпеды, противокорабельные ракеты Harpoon и крупнокалиберные орудия.