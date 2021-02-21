США привезли на военные учения AMAN-2021, проведенные совместно с пакистанским ВМФ, ржавый эсминец, названный зарубежными журналистами «консервной банкой».

Перед военными маневрами в пакистанском портовом городе Карачи был проведен парад, где принял участие американский боевой корабль, который неприятно удивил гостей своим обшарпанным внешним видом и ржавчиной. Представителям прессы было не ясно, почему перед данным мероприятием американцы не привели в порядок свой эсминец.

По мнению Андрея Краснобаева, капитана 3-го ранга в запасе, в ВМФ США, судя по всему, не принято наводить лоск на кораблях перед подобными парадами. Обычно они приводят их в порядок на базах во время межпоходных ремонтных работ. Американское командование также считает, что ржавые борта никак не влияют на показатель боеготовности экипажа.