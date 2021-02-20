На авиабазе «Хмеймим» в Сирии, которую используют российские ВКС, заметили комплекс радиотехнической разведки 1Л222М «Автобаза-М» – один из легендарных видов советского еще оружия.

После того, как 1Л222М мелькнул в одном из сюжетов «Первого канала» о российских военных в Сирии, эксперты выдвинули предположение, что именно этот комплекс принимал непосредственное участие в уничтожении американских беспилотников.

Все дело в том, что «Автобаза-М» — это система, способная перехватывать сигналы беспилотных аппаратов и сопровождать их полет на всем его протяжении. Кроме того, она точно устанавливает координаты целей и обеспечивает их поражение.

Эксперты предполагают, что появление комплекса связано с недавним нападением на авиабазу «Хмеймим». Теперь система будет отвечать за выявление любых повторных атак и оперативно предотвращать их. По словам специалистов, данный комплекс способен создать большие проблемы США, активно использующих разведывательные и ударные БПЛА на сирийской территории.