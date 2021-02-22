читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Медики рассказали о признаках, которые могут указать на развитие у человека тромбоза.

Как отмечается, тромбоз является образованием сгустков крови внутри сосудов. Эти сгустки способны спровоцировать кислородное голодание и смерть клеток. Основными причинами появления тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, замедление кровотока, а также повреждения внутренней сосудистой стенки. Кроме того, отмечается, что факторами риска являются возраст и беременность.

Необычными симптомами тромбоза являются неприятные ощущения, которые возникают в бёдрах и икрах, а также судороги и изменение цвета кожи на поражённом участке. Также может опухнуть лодыжка и появиться ощущение жара в ноге. В сидячем положении болевые ощущения, как правило, уменьшаются.

Существует также «тихий» тромбоз, который обычно выявляется уже на опасной стадии. Его признаками являются одышка и затруднённое дыхание, а также проблемы с кровообращением, которые способны даже привести к обмороку.

Вам может понравиться

Видеоигры способны поддерживать психическое здоровье детей

Компания UCL Psychiatry провела масштабное исследование, чтобы выяснить влияние видеоигр и социальных…

Названы последствия отказа от масок после первой дозы вакцины от COVID-19

Денис Проценко, главврач медучреждения в Коммунарке, объяснил, к чему может привести нежелание…

Люди в очках гораздо меньше рискуют заразиться коронавирусом

Человек, который постоянно носит очки, в 8 раз реже прикасается руками к…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -13 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Армавир: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C |