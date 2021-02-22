Медики рассказали о признаках, которые могут указать на развитие у человека тромбоза.

Как отмечается, тромбоз является образованием сгустков крови внутри сосудов. Эти сгустки способны спровоцировать кислородное голодание и смерть клеток. Основными причинами появления тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, замедление кровотока, а также повреждения внутренней сосудистой стенки. Кроме того, отмечается, что факторами риска являются возраст и беременность.

Необычными симптомами тромбоза являются неприятные ощущения, которые возникают в бёдрах и икрах, а также судороги и изменение цвета кожи на поражённом участке. Также может опухнуть лодыжка и появиться ощущение жара в ноге. В сидячем положении болевые ощущения, как правило, уменьшаются.

Существует также «тихий» тромбоз, который обычно выявляется уже на опасной стадии. Его признаками являются одышка и затруднённое дыхание, а также проблемы с кровообращением, которые способны даже привести к обмороку.