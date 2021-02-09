Американские учёные обнаружили на Марсе большое количество льда.

Как указывается, специалисты проекта SWIM опубликовали карту ресурсов, впервые представив нахождение льда в средних широтах Марса. В этих местах планируется размещение марсианской базы, где будут проживать люди на постоянной основе.

Лёд является одним из самых важных ресурсов – он позволяет функционировать марсианской базе, так как многие аспекты зависят именно от него. Так, лёд является источником воды, он используется для производства воздуха и бытового топлива.

Кроме того, с его помощью можно создать топливо для возвращения на Землю. Так, взять на космический корабль необходимое количество топлива, чтобы его хватило не только на полёт до Марса, но и обратно, невозможно. Поэтому в проекте путешествия на Марс рассматривается вариант с использованием ресурсов, которые можно добыть на планете, в качестве топлива.