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На Мадагаскаре была найдена новая разновидность хамелеонов, отличающихся крошечными размерами.

Как сообщается, найденному виду дали название Brookesia nana. Они обитают в горных тропических лесах Мадагаскара, и, несмотря на то, что являются хамелеонами, менять цвет, как другие представители, они не способны. Найденные рептилии, предположительно, стали самыми маленькими во всём мире – так, общая длина самцов с хвостом составляет 21,6 миллиметров, а самок – 28,9 миллиметров. Исследование подтвердило, что найденные особи являются взрослыми.

Обнаружить хамелеонов удалось благодаря гидам, которые сумели заметить их в тёмное время суток. Указывается, что Brookesia nana предпочитает жить не на деревьях, а на лесной подстилке.

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