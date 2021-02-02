В Карсе, расположенном в непосредственной близости от армянской границе, начались учения азербайджанской и турецкой армий. По информации СМИ, военные маневры закончатся лишь 12 февраля.

Пресс-служба главного оборонного ведомства Турции рассказала, что в учениях принимают участие артиллерийские, мотопехотные и танковые подразделения. Главная цель – добиться максимального взаимопонимания между военнослужащими двух государств, а также отработать ряд совместных сухопутных операций. Кроме того, в ближайшие дни начнутся учебно-тренировочные занятия по десантированию с боевых самолетов и нанесению по условному противнику бомбовых и ракетных авиаударов.

Вполне вероятно, что учения проводятся в ходе подготовки к новой войне, которая позволит Баку получить контроль над всей территорией Нагорного Карабаха. Во всяком случае президент Азербайджана Ильхам Алиев считает НКР частью своего государства, о чем он и заявил в обращении к главе правительства Армении Николу Пашиняну.