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На портале госуслуг для жителей России появилась возможность получения некоторых справок.

Как сообщается, теперь, не выходя из дома, россияне могут получить справку о наборе социальных услуг. Уточняется, что эта справка является документом, где указаны все сведения о правах гражданина на льготы, а также срок этих льгот и способ предоставления. Эта информация потребуется для того, чтобы оформить путёвку на санитарно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечении, а также обратно. Кроме того, справка нужна для приобретения нужных лекарств или медицинских изделий.

Также на сайте госуслуг появилась возможность заказывать справки о размере пенсии и выплатах от государства. Эти сведения могут потребоваться для того, чтобы оформить банковский кредит, а также проверить размер пенсии после перерасчёта.

До конца 2021 года планируется перевести на портал госуслуг все услуги и сервисы, которые доступны на сайте Пенсионного фонда.

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