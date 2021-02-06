читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские бомбардировщики Су-24 действовали против эсминца «Дональд Кук» в «пугающей манере», жалуется американское издание Task and Purpose. Авторы публикации поясняют, что моряки боевого корабля ВМС США чувствовали страх каждый раз, когда самолеты ВКС РФ подбирались к ним слишком близко.

Штурмовики Су-24, которые снижались до 60 метров над поверхностью воды, регулярно пролетали на расстоянии до 100 метров от американского эсминца «Дональд Кук». При этом летчики никак не реагировали на вызовы с боевого корабля и не отвечали на запросы. Из-за этого морякам становилось по-настоящему страшно, пишет издание.

Напомним, что в настоящий момент в акватории Черного моря находятся два американских эсминца – «Дональд Кук» и «Портер». Их сопровождает заправщик «Ларами». Россия воспользовалась пребыванием боевых кораблей США для проведения учений – эсминцы атаковали самолеты ВКС, а также «обстреливали» расположенные в Крыму береговые комплексы «Бастион» и «Бал». Особенно запомнилась американским морякам «пугающая манера» пилотов штурмовиков Су-24, которые несколько раз «атаковали» «Дональд Кук», пролетая в непосредственной близости от него.

Вам может понравиться

Die Welt рассказала об удивлении запада от российской вакцины “Спутник V”

Российская вакцина «Спутник V» все же сумела удивить Запад, комментирует результаты третьей…

Минобороны РФ формирует новую дивизию для охраны берегов Чукотки

Главное оборонное ведомство РФ создает новую дивизию, которая будет отвечать за охрану…

Военный эксперт Сивков назвал сценарий возможной войны между Россией и США

Военный эксперт Константин Сивков считает, что Россия может утратить свои позиции за…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 6 февраля – пасмурно, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 февраля – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 февраля – пасмурно, до -8 °C | Королев: погода, 6 февраля – переменная облачность, до -4 °C | Подольск: погода, 6 февраля – пасмурно, до -15 °C | Армавир: погода, 6 февраля – переменная облачность, до 1 °C |