Российские бомбардировщики Су-24 действовали против эсминца «Дональд Кук» в «пугающей манере», жалуется американское издание Task and Purpose. Авторы публикации поясняют, что моряки боевого корабля ВМС США чувствовали страх каждый раз, когда самолеты ВКС РФ подбирались к ним слишком близко.

Штурмовики Су-24, которые снижались до 60 метров над поверхностью воды, регулярно пролетали на расстоянии до 100 метров от американского эсминца «Дональд Кук». При этом летчики никак не реагировали на вызовы с боевого корабля и не отвечали на запросы. Из-за этого морякам становилось по-настоящему страшно, пишет издание.

Напомним, что в настоящий момент в акватории Черного моря находятся два американских эсминца – «Дональд Кук» и «Портер». Их сопровождает заправщик «Ларами». Россия воспользовалась пребыванием боевых кораблей США для проведения учений – эсминцы атаковали самолеты ВКС, а также «обстреливали» расположенные в Крыму береговые комплексы «Бастион» и «Бал». Особенно запомнилась американским морякам «пугающая манера» пилотов штурмовиков Су-24, которые несколько раз «атаковали» «Дональд Кук», пролетая в непосредственной близости от него.