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В Горно-Алтайске 20-летний мужчина сломал нос своей бывшей возлюбленной.

Как сообщается, 21-летняя девушка обратилась за помощью в больницу, где рассказала, что нос ей сломал её бывший парень. Выяснилось, что пара постоянно ссорилась и скандалила, и, в конце концов, девушка решила завершить отношения и выгнала парня из дома. Спустя несколько дней он решил с ней помириться, и пришёл к ней домой.

Однако мирного разговора не вышло – девушка и парень вновь поругались, и в какой-то момент молодой человек несколько раз ударил свою бывшую возлюбленную, в итоге сломав ей нос. После этого он ушёл.

Правоохранительные органы задержали молодого человека. На него было возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Также уточняется, что ранее мужчина уже был судим.

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