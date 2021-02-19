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Игорь Сивов поделился с поклонниками пикантной видеозаписью со своей супругой, певицей Нюшей.

Видео было опубликовано в Stories Instagram. В кадре певица сидит на кровати спиной к зрителю, при этом она полностью обнажена, и лишь немного прикрывается одеялом. После этого камера поворачивается в сторону двери, демонстрируя находящийся за ней живописный вид и океан. Подписан видеоролик попросту «Утро».

Как отмечается, видеозапись была снята во время отдыха супругов на Мальдивских островах. Они уже должны были вернуться с островов в Москву, однако приняли решение продлить отпуск и сдали билеты, о чём Сивов сообщил поклонникам чуть позже. При этом им пришлось переселиться на другую виллу, так как их бронь закончилась.

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