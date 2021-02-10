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Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова сообщила о том, что её аккаунт в Instagram взломали.

Как отмечается, в аккаунте Анастасии появился пост, в котором указывалось, что 9 февраля её мать якобы попала в ДТП и серьёзно пострадала. Как было указано, её поместили в реанимацию и ей требуется несколько операций, на которые не хватает 350 тысяч рублей. К публикации были приложены паспортные данные и скан документа о травме матери Анастасии. Также были указаны карты банка для перевода средств.

Каунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» указала, что её профиль в Instagram был взломан. Также информацию о взломе подтвердила организатор конкурса «Мисс Екатеринбург» Светлана Петракова. Она отметила, что Анастасия сейчас пытается вернуть свой аккаунт.

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