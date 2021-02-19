Издание Bloomberg, ссылаясь на аналитиков и трейдеров, сообщило о снижении производства нефти в США на 4 миллиона баррелей в сутки.

Указывается, что это равняется примерно 40%. Привели к снижению производства нефти морозы, которые начались в штате США Техас. В итоге, как сообщается, это может привести к угрозе нового глобального нефтяного кризиса. Кроме того, влияние оказало и то, что почти на неделю были заблокированы водные пути, по которым шла поставка американской нефти.

Как заявил соруководитель по нефтяному трейдингу Trafigura Group Бен Лакок, мир недооценивает того, сколько нефти лишился рынок из-за непогоды в Техасе. Полное восстановление добычи нефти может занять несколько недель. При этом ранее предполагалось, что сокращение добычи нефти продлится всего лишь несколько дней.

Из-за проблем с поставками нефти из США у европейских потребителей вырос спрос на ближневосточную нефть. Однако из-за соглашения ОПЕК+ ближневосточные страны, в том числе Саудовская Аравия, ограничили добычу нефти у себя. В настоящее время многие участники рынка уверены, что странам ОПЕК+ нужно отказаться от ограничений и увеличить поставки нефти на европейский рынок.