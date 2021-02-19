Наступление на Донбасс в 2021 году вполне может обернуться для Украины «самым худшим котлом» в истории государства, уверена юрист и общественный деятель Татьяна Монтян. Она заявляет, что «люди с мозгами больше туда не полезут», поэтому руководству страны придется собирать исключительно радикально настроенных военных. Но и это не поможет.

Монтян предполагает, что Киев готовит наступление в войне, зная о том, что потерпит поражение. По ее словам, нельзя исключать того, что именно на это и рассчитывают украинские власти.

Эксперт заявила, что Украина надеется на помощь НАТО, однако ни США, ни их союзники по Североатлантическому альянсу не захотят рисковать своими военнослужащими. Россия же вполне может поддержать самопровозглашенные республики, что приведет к полномасштабной войне с заранее известным проигравшим.

Россия сейчас имеет полное право оказать помощь ДНР и ЛНР, так как за пару последних лет паспорта граждан РФ получили больше 200 тысяч жителей республик. Остальные государства, в том числе и Турция, на которые Киев возлагает большие надежды, участие в конфликте принимать не станут.