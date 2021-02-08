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Минздрав России сообщил, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулёза. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, у пациентов, которые переболели коронавирусом, существует риск формирования остаточных изменений, представляющих собой фиброз. Речь идёт не о единичных случаях, такие последствия были зафиксированы у многих пациентов.

В итоге, как указано в сообщении Минздрава РФ, эти люди имеют более высокий риск разбития туберкулёза в будущем, по сравнению с теми, кто коронавирусом не болел. При этом заболевание может развиться не только после излечения от коронавируса, но даже и одновременно с ним.

Отмечается также, что туберкулёзная инфекция делает течение коронавируса более тяжёлым. Специалисты советуют вместе со сдачей теста на коронавирус также проверить отсутствие туберкулёза.

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