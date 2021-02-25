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В 2020 году ВВП США значительно снизился по сравнению с 2019 годом. Речь идёт о снижении на 3,5%.

Как указывается, экономика страны впервые с момента финансового кризиса 2008 года падает настолько сильно. На тот момент ВВП упал на 2,5%. Кроме того, показатель 2020 года стал наихудшим со времён Второй мировой войны. Также отмечается, что в четвёртом квартале наблюдается небольшой рост в годовом исчислении ВВП США – с 4% до 4,1%.

Пока на посту президента США находился Дональд Трамп, как отмечается, сразу по ряду важных показателей экономики была возможность установить рекорд. Однако из-за коронавируса, который привёл к резкому и сильному падению, достичь этого так и не удалось. Во втором квартале 2020 года ВВП упал на сомнительный для страны рекорд – на 31,4%. Произошло это из-за того, что многие предприятия прекратили работу. Однако в третьем квартале, так как предприятия вернулись к работе, ВВП рекордно вырос – на 33,4%.

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