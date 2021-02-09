Жалоба ученой из Новосибирска Анастасии Проскуриной на несоответствие размера ее зарплаты указу президента уже проверяется, сообщил министр образования и науки Валерий Фальков. Проверка выполняется по требованию президента РФ Владимира Путина.

На низкую зарплату сотрудника Сибирского отделения РАН пожаловалась главе государства в ходе заседания Совета по образованию и науке. Она сообщила, что зарабатывает 25 тысяч рублей, на которые с января начисляется надбавка в размере 6 тысяч. В ходе беседы с президентом выяснилось, что ученых вынудили по документам перейти на полставки, однако они продолжают работать в течение всего дня, за что полагается полноценная заработная плата.

После такого сообщения Путин уточнил у новосибирского губернатора размер средней зарплаты по области и заявил, что ученая должна получать как минимум 78 тысяч рублей. Также он поручил Валерию Фалькову и главе Минфина Антону Силуанову в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации.

Кроме того, глава государства предложил Анастасии Проскуриной связываться с ним сразу же, если в ходе проверки будут предприняты попытки каким-либо образом ее «ущемить».