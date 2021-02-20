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Российское военное ведомство заключило контракт на поставку в Вооруженные силы тяжелых беспилотных аппаратов «Альтиус» (другое название «Альтаир»).

Эти дроны разрабатываются еще с 2011 года. Сперва ими занималось Казанское ОКБ им. Симонова, а в 2018-м реализацию проекта поручили Уральскому заводу гражданской авиации.

В 2019 году прошли испытания беспилотника «Альтиус-У», в ходе которых Минобороны выбрало наиболее подходящий прототип из нескольких вариантов. Тогда же был заключен контракт на поставку этих тяжелых дронов.

О беспилотнике известно, что он весит около 6 тонн и может нести 2000 кг боевой нагрузки. Также разработчики устанавливают на него искусственный интеллект, благодаря которому БПЛА будет взаимодействовать с истребителями и бомбардировщиками. Одной из особенностей конструкторы называют существенно увеличенное время полета в сравнении с другими существующими дронами.

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