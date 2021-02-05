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В Интернете появился видеоролик, на котором демонстрируется, как бомбардировщик Су-24М ВКС России выполняет ракетный удар по штабу чеченских боевиков в Сирии.

Отмечается, что ракетные атаки российских ВКС были приурочены к трехлетней годовщине с момента гибели летчика Романа Филипова, подбитого террористами в сирийской провинции Идлиб. В СМИ сообщается, что на размещенных кадрах можно увидеть уничтожение штаба боевиков и других военных объектов.

Главной целью российских военных являлся центр по подготовке новых террористов, находившийся в окрестностях Арманаза. Указывается, что за одну ночь боевая авиация РФ смогла ликвидировать до двухсот боевиков и новую бронетехнику, недавно переданную террористам Турцией.

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  • Анна
  • 02.02.2021
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