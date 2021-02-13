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Главы оборонных ведомств государств Трансатлантического альянса намерены обсудить вопрос вывода войск из Афганистана. Решение по нему будет принято на следующей неделе, когда состоится заседание с участием всех министров.

Эта встреча, по словам помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джона Кирби, важна в первую очередь для американского министра обороны. Ллойд Остин ранее заявлял, что намерен посоветоваться с союзниками по Североатлантическому альянсу, прежде, чем принимать решение по выводу войск США с территории Афганистана.

Только после таких консультаций он сможет дать рекомендации президенту Соединенных Штатов Джо Байдену по данному вопросу.

Договор, согласно которому США обязались вывести из Афганистана свои войска, был подписан с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) еще в феврале прошлого года. По словам нынешнего главы Пентагона, необходимо внимательно изучить это соглашение, а также оценить его выполнение противной стороной, чтобы принимать какие-либо решения.

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