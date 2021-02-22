Боевой танк Т-72, впервые принятый на вооружение Советской Армии в 1973 году, был продан многих странам мира и с тех пор прошел несколько этапов модернизации, причем только в СССР и России были произведены десятки вариантов и более десятка других стран также модифицируют и модернизируют свои танки. Статья была опубликована на иностранном портале Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru.

С тех пор на вооружение поступили более современные российские боевые машины, в том числе Т-80 в 1976 году, Т-90 в 1993 году и Т-14 четвертого поколения, появившееся позднее. Т-72 потребовалась обширная модернизация, чтобы довести его до уровня брони нового поколения и предотвратить устаревание массового пласта российской техники. Наиболее совершенными из этих модернизированных вариантов Т-72 на сегодняшний день являются российский Т-72Б3, поступивший на вооружение с 2010 года, и его более новый Т-72Б3М, который поступил в вооруженные силы страны с 2017 года.

Сам Т-72Б3 представляет собой дальнейшую модернизацию конструкции Т-72Б, которая была впервые представлена ​​в 1985 году и по своим характеристикам намного превосходила исходный Т-72. Она включала добавление системы управления огнем 1А40-1, значительно улучшенную более толстую и более композитную броню, включая 20-миллиметровую накладную броню в передней части корпуса, а также улучшенные прицелы и возможность использования ракет с лазерным наведением. В 1990-х годах они были дополнительно модернизированы с использованием взрыво-реактивной брони, датчиков бокового ветра и улучшенных двигателей В-92С2. Благодаря таким усовершенствованиям разрыв между возможностями российских боевых танков Т-72Б и более современных танков третьего поколения был значительно сокращен.

Дальнейшая модернизация Т-72Б3 пошла еще дальше и обеспечила возможности, которые во многом превосходили возможности ранних вариантов более современных боевых танков, таких как оригинальные модели Т-80 и Т-90. Т-72Б3 может похвастаться улучшенными двигателями, которые более чем компенсируют его больший вес и обеспечивают лучшую мобильность, чем исходный Т-72.

Другие обновления включают новую систему рулевого управления, новые универсальные гусеницы с двумя штифтами, улучшенные системы пожаротушения, превосходные радиосистемы и противокумулятивные экраны, защищающие заднюю часть корпуса. Однако основные улучшения возможностей Т-72Б3 коснулись его огневой мощи и систем управления огнем. Танк получил усовершенствованную систему управления огнем Калина, новую панель управления башней, улучшенные прицелы и модули командного наведения, совместимые с ракетами 9М119М. Между тем, новая 125-мм пушка 2А46М5 имеет возможности, сопоставимые с характеристиками некоторых из самых совершенных боевых танков в мире, включая значительно улучшенную стабильность, и может использовать широкий спектр новых типов боеприпасов, разработанных для новых поколений танков. В Т-72Б3 также интегрирована реактивная броня «Реликт», аналогичная той, что используется в последних вариантах танков Т-90 и Т-80, и обеспечивает значительно улучшенную защиту.

При первом развертывании Т-72 широко считался опередившим свое время, и даже экспортные варианты низкого качества иракской армии оказались почти полностью неуязвимыми и имели подавляющее преимущество в характеристиках по сравнению с последними доступными на западе танками Chieftain и M60 во время ирано-иракской войны. Конструкция советского танка была настолько хорошей, что ее присутствие часто мешало иранским войскам вступать в бой с иракскими на суше, и в ходе восьмилетней войны было нанесено очень мало потерь бронетехнике противника, при этом нанесен очень большой урон иранской.

Танк также показал высокую эффективность во время ливанской войны 1980-х годов. Он столкнулся с танками Merkava I и M60 и был назван президентом Сирии Хафезом Асадом «лучшим танком в мире» за его характеристики. Это обеспечило России прочную основу для сохранения жизнеспособности платформы за счет модернизации. Т-73Б3 продемонстрировал, насколько старые модели танков можно модернизировать, чтобы соответствовать или даже превосходить возможности новых конструкций.

Т-72Б3 в настоящее время является наиболее широко используемым танком в российской армии с более чем 1300 танками, находящимися на службе. Поскольку модернизация относительно проста, а у России на хранении находится более 7000 танков Т-72, ​​возможность значительного увеличения этого количества в случае крупной войны за счет быстрой модернизации и ввода в эксплуатацию старых танков остается значительной.

Т-73Б3 – основной боевой танк белорусских вооруженных сил, он был предоставлен в качестве помощи Сирийской арабской армии для оснащения ее 5-го корпуса, который был создан при широкой поддержке и надзоре России для борьбы с повстанцами в стране с 2016 года.

Т-72Б3 также экспортировался как пакет модернизации для улучшения старых Т-72, находящихся на вооружении никарагуанской армии. Вера России в возможности Т-72Б3 подтверждается тем фактом, что она использует танки для защиты Калининграда, сильно милитаризованного анклава на Балтике, который отделен от материковой части России и окружен со всех сторон территорией НАТО, являющейся приоритетной для развертывания наиболее эффективных систем вооружений России.

Дальнейший экспорт Т-72Б3 в качестве пакета модернизации остается весьма вероятным в ближайшие годы, учитывая, насколько широко используется Т-72 и степень улучшения, которую он может обеспечить. Ожидается, что количество танков Т-72Б3 на вооружении России будет продолжать расти значительными темпами, параллельно с развертыванием новых Т-14 и Т-90М, находящихся в производстве.