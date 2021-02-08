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Большие десантные корабли «Митрофан Москаленко» и «Иван Рогов», которые российский флот получит на вооружение в 2025-2027 годах, оснастят ударными вертолетами, а также новейшими самолетами с системой вертикального взлета и посадки. Эксперты американского издания Military Watch уверены, что эти БДК станут самыми крупными в мире.

Авторы публикации ориентируются на заявление замглавы военного ведомства РФ Алексея Криворучко, в котором говорится, что водоизмещение кораблей составит 44 000 тонн. Это на 4 тысячи тонн больше, чем у американского USS Wasp, пока еще удерживающего статус самого крупного авианосца в мире.

Американские эксперты напоминают, что Россия может продолжить развитие технологий Советского Союза, в распоряжении которого были самолеты с вертикальным взлетом Як-41 и Як-43. Если бы Москва разработала подобные истребители четвертого или пятого поколений, она бы получила полноценные авианосцы с весьма перспективными боевыми воздушными машинами.

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