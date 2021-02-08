Китай стремительными темпами развивает собственные технологии ведения войны из космоса, однако от России он все еще отстает, считают авторы американского издания Military Watch. Они отмечают успехи Поднебесной империи в области перехвата баллистических ракеты.

Так, Китай на днях провел испытания одной из новых наземных систем ПВО, которая успешно поразила МБР, запущенную вероятным противником. При этом технологии, использованные китайскими конструкторами в создании этого вооружения, вполне могут применяться и на космических просторах.

Американские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что РФ активно помогает Китаю в создании инновационных технологий, обеспечивающих ранее оповещение о ракетных атаках. Однако КНР все же уступает России, так как у нее в распоряжении пока нет действенных комплексов ПРО, способных перехватывать МБР. Подобные системы сейчас имеются только у РФ и Соединенных Штатов.

Несмотря на это, Вашингтон все же обеспокоен стремительным развитием космической сферы Китая. Он понимает, что если КНР пополнит свой арсенал новейшими системами ПРО, то превосходству США придет конец.