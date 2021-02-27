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В Министерстве иностранных дел Сирии осудили авианалет американских ВВС, совершенный в провинции Дейр-эз-Зор.

Согласно словам сирийских дипломатов, удар, осуществленный Соединенными Штатами, является нарушением международных прав и законов. Они добавили, что эти действия станут причиной увеличения эскалации напряженности в ближневосточном регионе. Их можно также считать признаком внешней политики новой администрации Белого дома.

МИД САР отметил, что агрессия со стороны США была осуществлена во время нахождения в Дамаске Гейра Педерсена, спецпосланника Генсекретаря ООН в Сирии. Поэтому ее можно считать сигналом к тому, что Вашингтон игнорирует роль международной организации в урегулировании конфликта, идущего в арабской республике.

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