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Специалисты Медицинского центра Бейвью рассказали о пяти способах, которые помогут укрепить лёгкие до коронавируса и после него.

Так, в первую очередь требуется соблюдать правильное питание – организму необходимо получать достаточное количество белка, полезных микроэлементов и витаминов. Также рекомендуется употреблять продукты, содержащие омега-3. Соблюдать какую-либо диету, которая способна привести к дефициту полезных микроэлементов, настоятельно не рекомендуется. Также следует отказаться от мучного.

Кроме того, следует регулярно заниматься умеренной физической активностью. Особенно это важно в первые 6-8 недель после излечения от коронавируса. От вредных привычек, в особенности от курения, требуется отказаться.

Также необходимо соблюдать гигиену, регулярно мыть руки и реже прикасаться к лицу. Помещения следует почаще проветривать, также можно установить увлажнители и очистители воздуха.

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