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Дизайнеры McDonald’s намерены добавить знаменитому бренду «легкости и радости», внеся некоторые изменения в оформление фирменной упаковки. Сообщается, что вместо крупных надписей на ней появятся изображения, соответствующие конкретным блюдам.

Так на упаковке с картошкой фри художники нарисуют желтые полоски, указывающие на особенности блюда, а на коробке с филе-о-фиш появятся волны традиционного морского цвета. Таким же образом будут оформлены и другие упаковочные изделия.

Дизайнеры рассказали, что такой подход позволит уйти от однообразной упаковки, а также сделает каждую коробку и обертку не только узнаваемой, но и хорошо запоминающейся.

Директор компании Pearlfisher Мэтт Сиа сообщил, что его подчиненные полностью справились с поставленной задачей. От них требовалось изучить всю линейку продуктов ресторанов McDonald’s и подобрать для них легкие образы, указывающие на особенности того или иного блюда. Именно это и получилось в результате.

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