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Елена Малышева, ведущая и врач, рассказала, из-за чего именно мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции, чем женщины.

На своей страничке в «Инстаграме» телеведущая разместила новое видео, где отметила, что главная половая хромосома у женщин обладает свойствами, которые помогают в борьбе с COVID-19. Они возникли в результате отличий в строении Y и X хромосом. В результате женский организм получил значительные защитные свойства.

К преимуществам Малышева отнесла также наличие у женщин рецепторов, не позволяющих формироваться тромбам и сохраняющих сосуды широкими. Она добавила, что у мужчин, напротив, имеется множество факторов, приводящих к образованию тромб, которые являются основой для развития коронавируса.

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