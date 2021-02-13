Максим Галкин стал гостем передачи «Вечерний Ургант» и пожаловался ведущему Ивану Урганту на дорогое содержание своего замка в деревне Грязь.

Так, Ургант во время передачи показал люстру, которая находится в замке, и задался вопросом о том, сколько же Галкин и Пугачева тратят в месяц на электричество. По словам Максима, в этой люстре более 70 лампочек, каждая по 10 ватт. При этом раньше в ней использовались лампочки по 100 ватт, но, так как это оказалось слишком дорого, их заменили.

Также Галкин рассказал о том, что счета за электричество и воду его пугают, поэтому они с Пугачевой пытаются экономить – к примеру, используя энергосберегающие лампочки. Сумму же за коммунальные услуги шоумен раскрывать не стал, заявив, что она большая. Галкин уточнил, что эта сумма не огромная, однако всё же приличная.