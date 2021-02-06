Япония создают новую баллистическую ракету, способную нанести удар по России, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Mainichi Shimbu. Предполагается, что это будет гиперзвуковой боеприпас, развивающий скорость в пределах 6-8 числе Маха и с дальностью поражения цели до 900 километров.

В дальнейшем этот параметр будет увеличен до 1500 километров, что позволит японским конструкторам превзойти даже российский «Циркон».

Кроме того, издание сообщает, что Япония договаривается с Соединенными Штатами о размещении ракеты на азиатских базах США.

В настоящий момент на вооружении Страны восходящего Солнца находятся только ракеты, способные преодолеть не более двухсот километров. Разработка нового боеприпаса позволит им в случае военного противостояния наносить удары не только по Китаю или Северной Корее, но и по России.

Военные эксперты РФ, прокомментировавшие это заявление, высказались в том духе, что любой удар по российской территории чреват для Японии полным уничтожением крупных населенных пунктов. В том числе, и Токио.