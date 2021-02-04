Сотрудница кафедры военных инноваций университета Брюсселя Мааике Фербрюгген написала в издании «The Bulletin», что Азербайджан в 45-дневной войне за Карабах продемонстрировал всему миру, как будут выглядеть конфликты будущего. Она отметила, что Баку показал лишь первую фазу использования беспилотных аппаратов в вооруженных столкновениях.

По мнению эксперта, в дальнейшем именно ударные дроны и разведывательные БПЛА будут основным инструментом, позволяющим получить полное превосходство над противником. Фербрюгген отметила, что в разработке беспилотников человечество находится лишь в начале пути, поэтому необходимо не только совершенствовать технологии, но и задумываться о том, какие гуманитарные последствия повлекут за собой наносимые этими аппаратами удары.

Также эксперт подчеркнула, что ни одна страна мира пока не создала БПЛА, способные атаковать противника в составе роя, но работы в этом направлении активно ведутся. Кроме того, она считает, что необходимо разрабатывать и вооружения, которые будут эффективно справляться с беспилотниками.