читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудница кафедры военных инноваций университета Брюсселя Мааике Фербрюгген написала в издании «The Bulletin», что Азербайджан в 45-дневной войне за Карабах продемонстрировал всему миру, как будут выглядеть конфликты будущего. Она отметила, что Баку показал лишь первую фазу использования беспилотных аппаратов в вооруженных столкновениях.

По мнению эксперта, в дальнейшем именно ударные дроны и разведывательные БПЛА будут основным инструментом, позволяющим получить полное превосходство над противником. Фербрюгген отметила, что в разработке беспилотников человечество находится лишь в начале пути, поэтому необходимо не только совершенствовать технологии, но и задумываться о том, какие гуманитарные последствия повлекут за собой наносимые этими аппаратами удары.

Также эксперт подчеркнула, что ни одна страна мира пока не создала БПЛА, способные атаковать противника в составе роя, но работы в этом направлении активно ведутся. Кроме того, она считает, что необходимо разрабатывать и вооружения, которые будут эффективно справляться с беспилотниками.

Вам может понравиться

Ученые предположили, как быстро вампиры могли бы уничтожить человечество

Если бы вампиры существовали на самом деле и захотели уничтожить весь человеческий…

Израильские ВВС снова провели разведывательные полеты над Бейрутом

Израильский беспилотник несколько часов кружил над Бейрутом, собирая разведывательную информацию. Кроме того,…

Турция размышляет над приобретением палубной версии российского Су-57

Анкара тайно проводит переговоры с Россией по вопросу приобретения палубной версии истребителя…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 февраля – пасмурно, до -10 °C | город Мытищи: погода, 4 февраля – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 4 февраля – пасмурно, до 10 °C | Подольск: погода, 4 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 4 февраля – пасмурно, до 14 °C |