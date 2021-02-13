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Армия Великобритании находится в «шокирующем состоянии», говорится во внутреннем отчете главного оборонного ведомства страны, опубликованном в издании Daily Mail. Главная проблема заключается в дефиците кадров, так как из-за низкой оплаты труда новобранцы просто не идут служить.

Полковник Ричард Кемп, ранее возглавлявший британский военный контингент в Афганистане, назвал в качестве причины «катастрофического» состояния армии еще и набор новобранцев через частную компанию. Он отметил, что контракт с ней обошелся в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов, однако ничего хорошего из такого сотрудничества не получилось.

Кемп рассказал, что частная фирма развела бюрократию, из-за которой многие добровольцы, намеревающиеся служить в британской армии, изменили свое решение. В результате из 33 пехотных подразделений полностью укомплектованным оказался только один. Кроме того, большие проблемы у знаменитой Шотландской гвардии. Она хоть и считается элитным подразделением британской армии, однако тоже столкнулась с недостатком кадров.

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