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Певица Лолита Милявская рассказала о том, что сочеталась браком уже в шестой раз.

Так, на днях появились слухи о новом семейном статусе певицы, и она не стала отрицать того, что снова вышла замуж. Пару, как отмечается, уже замечали вместе на публике, однако никто не смог узнать личность нового возлюбленного Лолиты. В итоге был сделан вывод, что он не публичный человек. Известно лишь, что мужчина является бизнесменом.

Милявская подтвердила эти догадки, а на вопрос об имени избранника заявила, что у неё «роман с Романом». Тратиться на церемонию они не стали – вручили друг другу смешные амулеты, а за обедом с родственниками заявили, что их можно называть мужем и женой. Пышных свадеб, съёмок на телевидении и обложек журналов, как отметила певица, у них не будет.

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