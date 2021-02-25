Вазген Манукян, являющийся кандидатом на пост премьер-министра Армении от оппозиции, обратился к сторонникам с призывом организовать сбор на площади Республики. Об этом сообщает издание «Интерфакс».

Согласно заявлению Манукяна, действующий премьер-министр Никол Пашинян провоцирует жителей страны на начало гражданской войны. Сам же Пашинян опровергает это. По его словам, необходимо исключить возможность гражданских столкновений в стране.

Отмечается, что 25 февраля вооружённые силы Армении начали требовать отставки Пашиняна. Это требование подписало всё руководство Генерального штаба.

Позже Манукян призвал жителей страны поддержать вооружённые силы, называя их единственным гарантом безопасности. Кроме того, он призвал всех выйти на площадь Республики к зданию правительства. Отмечается, что Пашиняна требуют отправить в отставку ещё с ноября 2020 года.