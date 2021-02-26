Уведомление об ударе, который фактически уже наносится, не имеет никакого смысла, заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров, комментируя сегодняшнюю атаку ВВС США на позиции боевиков. Он также отметил, что Соединенные Штаты предупредили об ударе в Сирии российскую сторону за 4-5 минут до его нанесения.

Кроме того, Лавров упомянул о том, что Соединенные Штаты нарушают международное законодательство уже тем, что находятся на сирийской территории. По словам министра, их там быть вообще не должно.

Напомним, что ранее США нанесли удар по шиитам в Сирии, которых поддерживает Иран. Они сообщили, что получили максимально точные разведывательные данные от Багдада, поэтому мирное население под эту атаку не попало.

Американское издание написало, что при обстреле погибла «горстка людей», однако Ирак утверждает, что жертв нет вообще.