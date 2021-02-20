читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В интервью российским СМИ глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал об унизительных условиях, которые выдвинули Соединенные Штаты, чтобы снять санкции против «Северного потока-2». Он пояснил, что США намереваются договариваться с Германией о возможности перекрывать газопровод, если Россия сократит поставки голубого топлива через украинскую ГТС.

Лавров отметил, что не намерен принимать решение за Германию и подсказывать ей, как именно отвечать на подобные заявления Вашингтона, однако сам считает это предложение унизительным.

Ранее издание Bloomberg опубликовало инсайдерскую информацию о санкциях, которые намерены ввести США против «Северного потока-2» Журналисты заметили, что они не будут распространяться на компании из ФРГ, что означает нежелание Вашингтона ссориться с Берлином. При этом он все же стремится прекратить строительство газопровода.

Глава МИД в своем интервью также повторил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что США и НАТО за российский счет пытаются продвигать созданный ними проект «Украина».

Вам может понравиться

Политолог Ищенко: украинская армия разбежится в случае войны с Россией

Гражданская война, которую Украина ко всему прочему практически полностью ведет в окопах,…

Итальянских экспертов удивляет реакция НАТО на действия России по защите своих границ

Инцидент с перехватом французских самолетов над Черным морем, для которого пришлось поднимать…

Госиспытания новой снайперской винтовки «Уголек» для ВС России начнутся в 2022 году

В следующем году пройдут государственные испытания снайперской винтовки «Уголек», разрабатываемой в климовском…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | город Мытищи: погода, 20 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 февраля – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 20 февраля – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 20 февраля – ясно, до -2 °C |