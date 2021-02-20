В интервью российским СМИ глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал об унизительных условиях, которые выдвинули Соединенные Штаты, чтобы снять санкции против «Северного потока-2». Он пояснил, что США намереваются договариваться с Германией о возможности перекрывать газопровод, если Россия сократит поставки голубого топлива через украинскую ГТС.

Лавров отметил, что не намерен принимать решение за Германию и подсказывать ей, как именно отвечать на подобные заявления Вашингтона, однако сам считает это предложение унизительным.

Ранее издание Bloomberg опубликовало инсайдерскую информацию о санкциях, которые намерены ввести США против «Северного потока-2» Журналисты заметили, что они не будут распространяться на компании из ФРГ, что означает нежелание Вашингтона ссориться с Берлином. При этом он все же стремится прекратить строительство газопровода.

Глава МИД в своем интервью также повторил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что США и НАТО за российский счет пытаются продвигать созданный ними проект «Украина».