АвтоВАЗ намеревается повысить мощность автомобилей Lada Granta, новые модели которых в скором времени появятся на рынке. Такой вывод следует из расширенного Одобрения типа транспортного средства, которое можно найти в базе Росстандарта, доступной для всех пользователей Сети.

Согласно этому документу, на «Гранту» установят новый восьмиклапанный 90-сильный двигатель ВАЗ-11182, объем которого составляет 1,6 литра. Этот силовой агрегат прошел глубокую модернизацию, которая позволила не только увеличить мощность, но еще и повысить крутящий момент до 143 нм.

В ходе апгрейда конструкторы обновили газораспределительный механизм, установили новую шатунно-поршневую группу, а также модернизировали коленвал. Сообщается также об использовании в двигателе толкателей и маслосъемных колпачков, изготовленных японским брендом Nissan.