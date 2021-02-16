читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Финляндии воспользовались квантовым компьютером, созданным компанией IBM, для проверки новых законов физики.

Согласно словам исследователей, квантовая физика базируется на правилах эрмитовых операторов. Они выступают в качестве ее основы вот уже в течение ста лет. Однако в настоящее время ученые все чаще заявляют о важности неэрмитовой квантовой механики, обладающей более широким охватом.

Чтобы проверить данную теорию на практике, эксперты использовали квантовую компьютерную систему и создали с помощью нее «игрушечную» вселенную, где законы действуют согласно иным правилам. В итоге они получили несколько результатов, которые были бы попросту невозможны при обычной эрмитовой квантовой механике.

Вам может понравиться

На Украине заявили о распаде «клуба друзей против Путина»

Роман Бессмертный, дипломат из Украины, сообщил, что международный «клуб друзей против Путина»…

США из-за России вернут «ракеты-убийцы»

В информагентстве Breaking Defense отметили, что американские ВМС собираются возвратить на подлодки…

В Пермском крае на девять лет колонии осудили мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю

В Пермском крае вынесен приговор 51-летнему местному жителю, которого обвинили в изнасиловании…
  • Анна
  • 16.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – пасмурно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – снег, до 1 °C | Королев: погода, 16 февраля – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -5 °C |