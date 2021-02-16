Специалисты из Финляндии воспользовались квантовым компьютером, созданным компанией IBM, для проверки новых законов физики.

Согласно словам исследователей, квантовая физика базируется на правилах эрмитовых операторов. Они выступают в качестве ее основы вот уже в течение ста лет. Однако в настоящее время ученые все чаще заявляют о важности неэрмитовой квантовой механики, обладающей более широким охватом.

Чтобы проверить данную теорию на практике, эксперты использовали квантовую компьютерную систему и создали с помощью нее «игрушечную» вселенную, где законы действуют согласно иным правилам. В итоге они получили несколько результатов, которые были бы попросту невозможны при обычной эрмитовой квантовой механике.