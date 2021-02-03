Ксения Собчак недавно в одном из интервью рассказала о своём богатстве.

Как отмечается, Собчак уже второй год находится в топе блогеров в российском сегменте Instagram по версии Forbes. Также указывается, что она получает около полутора миллионов долларов в год.

По словам Собчак, сейчас её накопления составляют более 10 миллионов долларов. Скопила эту сумму она за счёт работы телеведущей, и на площадках в YouTube и Instagram. Кроме того, она сдаёт недвижимость в аренду, и имеет доли в ресторанном бизнесе. Недавно Собчак также приобрела часть дальневосточной компании, которая занимается промыслом крабов.

Останавливаться на этом Собчак не собирается. Она указала, что денег никогда не бывает достаточно, несмотря на то, что она достигла сумм, о которых мечтала в детстве. Доходы немного снизились из-за пандемии коронавируса, но они компенсировались заработком в соцсетях.