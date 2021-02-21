Критик Сергей Соседов в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказался насчёт гонораров артистов, сравнив их с состоянием Максима Галкина.

Как отметил критик, Максим Галкин является отличным юмористом и шоуменом, и пародии ему даются очень легко. Из-за этого Соседов считает, что Галкин незаслуженно зарабатывает свои миллионные гонорары. По мнению критика, если человек имеет талант, то он должен раздаривать его окружающим.

Соседов не понимает ситуации, когда человек, который имеет не такой выдающийся талант, или не имеет его вообще, прозябает и еле сводит концы с концами. В случае с Галкиным, как он считает, не видно приложенного им труда, чтобы было понятно, за что он получает такие деньги. Так, если бы после каждого выступления Галкин ложился в больницу для восстановления здоровья, было бы видно, что он зарабатывает потом, кровью и болезнями. В этом случае ему нужно было бы платить.

В целом, как отметил Соседов, российские звёзды чувствуют себя оторванными от реальности, и они уверены в том, что остальные им должны, забывая про свои гонорары.