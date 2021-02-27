Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ПВО на территории Сирии имеют свои зоны ответственности, поэтому не стали отражать удар ВВС США по шиитам, поддерживаемым Ираном, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что средства противовоздушной обороны имеют право обнаруживать и уничтожать только те летательные аппараты, которые атакуют порт Тартус или авиабазу «Хмеймим».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по шиитам – это ответ за недавние атаки на Ирак, в ходе которых были нанесены удары по «зеленой зоне» в Багдаде. Именно здесь находится американское посольство.

По словам Коротченко, России необходимо как можно скорее подготовиться к отражению возможных ударов со стороны Соединенных Штатов. Он рассказал, что в Сирии США не только провели акцию возмездия и устрашения, но еще и продемонстрировали, что могут проводить подобные атаки спонтанно, не предупреждая Россию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что предупреждение о грядущем ударе все-таки было, однако США сделали его за 5 минут до атаки, когда исчезла всякая возможность что-либо изменить.

Вам может понравиться

Россия впервые задействовала ОТРК “Искандер” для ударов по боевикам в Сирии

В Сирии российские военнослужащие нанесли удар по позиции протурецких боевиков с применением ОТРК «Искандер-М». Отмечается, что это первый случай использования данного комплекса на территории арабского государства. В подтверждение использования «Искандеров»

Черноморский флот РФ ведет наблюдение за натовскими тральщиками “Тахо” и “Эуропи”

За минными тральщиками из Испании и Греции, которые в минувший четверг вошли в акваторию Черного моря, внимательно наблюдают корабли российского Черноморского флота, сообщает Национальный центр обороны РФ. Представители организации отмечают,

Глава “Севмаша” рассказал о строительстве новых АПЛ для российского флота

Гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко рассказал о том, какие подводные лодки в настоящее время строятся для обеспечения безопасности России в будущем. Он заявил о практически полной готовности АПЛ «Казань», для
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 27 февраля – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 27 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 27 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |