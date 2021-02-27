Российские ПВО на территории Сирии имеют свои зоны ответственности, поэтому не стали отражать удар ВВС США по шиитам, поддерживаемым Ираном, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что средства противовоздушной обороны имеют право обнаруживать и уничтожать только те летательные аппараты, которые атакуют порт Тартус или авиабазу «Хмеймим».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден заявил, что удар по шиитам – это ответ за недавние атаки на Ирак, в ходе которых были нанесены удары по «зеленой зоне» в Багдаде. Именно здесь находится американское посольство.

По словам Коротченко, России необходимо как можно скорее подготовиться к отражению возможных ударов со стороны Соединенных Штатов. Он рассказал, что в Сирии США не только провели акцию возмездия и устрашения, но еще и продемонстрировали, что могут проводить подобные атаки спонтанно, не предупреждая Россию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что предупреждение о грядущем ударе все-таки было, однако США сделали его за 5 минут до атаки, когда исчезла всякая возможность что-либо изменить.