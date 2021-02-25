Самопровозглашенные ДНР и ЛНР – это наиболее вероятный регион в непосредственной близости от России, в котором уже весной могут начаться полномасштабные боевые действия, считает военный эксперт Константин Сивков, занимающий пост вице-президента академии артиллерийских и ракетных наук.

Аналитик заявляет, что Украина уже сейчас постепенно стягивает войска ближе к линии разграничения и терзает окраины Донецка минометными обстрелами. Вполне вероятно, что это признаки скорой войны.

Сивков также считает, что боевой конфликт может разгореться и в Приднестровье. Если новый президент Молдавии решит оказать силовое воздействие на российские войска в этой непризнанной республике, РФ пробьет коридор через Украину, поэтому в центре событий окажется именно Киев.

Третьей горячей точкой может стать Абхазия вместе с Северной Осетией. Грузия уже несколько лет перевооружается по натовским стандартам и может попытаться снова отбить «свои» территории.

По мнению Сивкова, в любой из этих конфликтов будет активно вмешиваться НАТО, прикрываясь заявлениями об обеспечении безопасности в регионе и установлении полной стабильности.