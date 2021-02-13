Канадская компания Dbrand представила панели для игровой приставки PlayStation 5.

Как указывается, панели имеют матовый чёрный цвет, а с тыльной стороны на них расположены постапокалиптические значки. При этом на сайте этих панелей компания предлагает Sony засудить их. Таким образом Dbrand намекает на то, что ранее Sony добилась запрета для компании CustomizeMyPlates продавать кастомные панели на свою приставку. Однако, так как на продукции Dbrand нет логотипов PlayStation, иска они, по всей видимости, не опасаются.

Среди игроков данные панели, как указывается, пользуются большим спросом – уже было продано три партии товара, и готовится к продаже четвёртая. Стоимость панели составляет 50 долларов.