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Компания Microsoft заявила о запуске новой платформы под названием Viva. Эта платформа, как указывается, разработана для облегчения работы в удалённом режиме.

Платформа состоит из четырёх модулей, предназначенных для определённой работы. Так, первый модуль, «Connections», является цифровым рабочим местом, позволяющим общаться с коллегами. Как отмечается, он предоставляет доступ к ресурсам фирмы. Модуль «Insights» предназначается для организации рабочего дня, планирования обязанностей и времени для отдыха. Также этот модуль позволяет использовать сторонние сервисы.

Третий модуль, «Learning», объединяет учебные ресурсы компании, контент от Microsoft Learn и курсы от сторонних провайдеров. Последний модуль, «Topics», при помощи искусственного интеллекта создаёт карточки по категориям и темам. Данный модуль предназначен для поиска информации внутри компании.

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  • Анна
  • 05.02.2021
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