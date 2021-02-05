Компания Microsoft заявила о запуске новой платформы под названием Viva. Эта платформа, как указывается, разработана для облегчения работы в удалённом режиме.

Платформа состоит из четырёх модулей, предназначенных для определённой работы. Так, первый модуль, «Connections», является цифровым рабочим местом, позволяющим общаться с коллегами. Как отмечается, он предоставляет доступ к ресурсам фирмы. Модуль «Insights» предназначается для организации рабочего дня, планирования обязанностей и времени для отдыха. Также этот модуль позволяет использовать сторонние сервисы.

Третий модуль, «Learning», объединяет учебные ресурсы компании, контент от Microsoft Learn и курсы от сторонних провайдеров. Последний модуль, «Topics», при помощи искусственного интеллекта создаёт карточки по категориям и темам. Данный модуль предназначен для поиска информации внутри компании.