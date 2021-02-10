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Северная Корея обновила ядерный арсенал за счет криптовалюты, украденной в результате кибератак на банковские учреждения, передает информационное агентство Associated Press. Всего за полтора года ей удалось «наворовать» более 315 миллионов американских долларов.

По словам журналистов агентства, в Северной Корее действует несколько тысяч специально обученных хакеров, главная цель которых – поиск источников дохода для оборонной промышленности страны. Все дело в том, что КНДР в настоящий момент находится под санкциями и не может получить средства законными путями.

Хакеры взламывают данные финансовых учреждений, компаний, обменных пунктов как в соседней Южной Корее, так и в других странах мира. Таким образом они добывают биткоины и иные криптовалюты, которые сразу же перенаправляются на создание и модернизацию ядерного оружия.

В активе хакерских атак Северной Кореи – кибернападение на Sony Pictures Entertainment за демонстрацию фильма, в котором создатели высмеяли лидера КНДР Ким Чен Ына, а также хищение средств у компании Far Eastern International и Центрального банка Бангладеш.

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