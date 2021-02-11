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Китайские пользователи восторженно прокомментировали ответ представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского. Напомним, что президент Украины отказался от вакцины «Спутник V», мотивируя свой отказ тем, что «украинцы не кролики, чтобы испытывать «сырой» препарат».

В ответ на это Мария Захарова написала в своем Инстаграм-аккаунте всего одну фразу.

«На кроликах экспериментируют меньше, чем на украинцах», – иронично заметила представитель МИД РФ.

Китайские пользователи восхитились этим ответом, а также оставили под публикацией множество комментариев. Подавляющее большинство читателей заметили, что на Украине наблюдается нехватка настоящих политиков. Кроме того, многие сошлись во мнении, что политические деятели, которые пытаются зарабатывать себе очки на политизации вакцин в период пандемии, должны быть осуждены всем международным сообществом.

Авторы публикации отметили, что вакцина «Спутник V» сейчас поставляется в несколько стран мира, но после сообщения в «Ланцете» о ее эффективности в 91,6 процента она будет востребованной и в государствах Евросоюза.

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