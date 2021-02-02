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Авторы китайского портала Tencent прокомментировали модернизацию атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

Модернизация крейсера проводится с 1999 года и должна завершиться в 2022 году. Крейсер, как указывается, имеет водоизмещение более 20 тысяч тонн, на нём установлены два атомных реактора КН-3, каждый вмещает 400 единиц боеголовок. На вооружении крейсера находятся ракеты 500 видов.

Система вертикального пуска крейсера после проведения этих работ станет ещё лучше и даст возможность производить одновременный запуск до 480 ракет. Также указывается, что на крейсер будет установлено гиперзвуковое оружие «Циркон», которое, как считают китайские обозреватели, будет являться его главным превосходством. Как отметили авторы издания, после разработки Россией «Циркона», в США весьма беспокоятся, а также задаются вопросом, как Россия могла их обойти в создании подобного оружия.

Также указывается, что возвращение модернизированного «Адмирала Нахимова» в состав ВМФ РФ мешает планам Запада по сдерживанию России. Противопоставить же «Циркону» США нечего. Как считают авторы статьи, Россия показывает, что устала защищаться и готова к решительной контратаке.

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