США должны быть готовы к тому, что Россия даст адекватный ответ на любую их провокацию в Черном море, заявляют авторы китайского издания Sohu. Они отмечают, что последствия подобных столкновений могут быть весьма серьезными.

Эксперты отметили, что очередные учения Соединенных Штатов вместе с военнослужащими Украины в Черном море стали демонстрацией силы. Кроме того, Вашингтон подтвердил, что продолжает относиться к Москве недоброжелательно. Он даже использовал для этой цели Киев.

Несмотря на это, пишут авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», РФ остается лидером в регионе. И если дело дойдет до лобового столкновения с американскими эсминцами, она найдет силы, чтобы дать адекватный ответ.

Киев же в этой ситуации является лишь разменной монетой. США под видом укрепления партнерства с Украиной просто использует ее в своих целях, чтобы добраться до России и попытаться отобрать у нее главенство в акватории Черного моря.