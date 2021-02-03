Вашингтон громко заявляет о создании истребителя 6 поколения лишь с одной целью – потеснить Россию на рынке новейших вооружений, уверены эксперты китайского издания Sohu. По мнению авторов, именно поэтому США так торопятся провести испытания модели самолета и продемонстрировать всему миру, что процесс идет.

Эксперты сообщают, что над истребителем шестого поколения работают и российские конструкторы. Однако и от США, и от Москвы не стоит ждать ничего нового, так как все заявления о 6-й генерации – это рекламный трюк.

По мнению авторов статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», анонсированные обеими странами самолеты – это те же самые истребители 5 поколения, но уже беспилотные. Кроме того, их могут дополнительно наделить несколько повышенными характеристиками скрытности. По сути, это те же самолеты-невидимки, переделанные в большие дроны.

Эксперты обращают внимание на то, что США заявили о разработке нового истребителя только после того, как РФ запустила в серию Су-57. Это, по мнению авторов статьи, явный рекламный ход, направленный на вытеснение российских самолетов с международного рынка.