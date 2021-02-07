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Авторы китайского издания Sohu рассказали о причинах проигрыша Польши в виртуальной войне с Россией.

Как сообщается, армия Польши участвовала в виртуальных учениях «Зима-2020». Было задействовано несколько тысяч офицеров. По легенде этих учений, Польше нужно было противостоять вторжению с северо-востока в течение 22-х дней. Однако уже на четвёртый день учений вражеская армия сумела выйти под Варшаву, а на пятый день армия Польши была полностью уничтожена.

В виртуальных учениях было использовано вооружение из США, которое в действительности они заказали, но ещё не получили. Речь идёт о ЗРК Patriot, реактивных системах залпового огня HIMARS, истребителях F-35.

Как считают аналитики, к поражению Польши привело то, что офицеры использовали «американскую тактику управления войсками», при этом многие из них попросту не знали особенностей этой тактики и не понимали данных им команд начальства.

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